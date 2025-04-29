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Türkiye ve İtalya'dan Engelli Bireyler İçin Tarihi Mutabakat

Türkiye ve İtalya engelli bireylerin topluma katılımını artırmak için mutabakat imzaladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 14:32
Türkiye ve İtalya'dan Engelli Bireyler İçin Tarihi Mutabakat

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanlığı arasında engelli bireylerin topluma tam katılımına yönelik tarihi bir mutabakat imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı 4. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi sırasında İtalya Cumhuriyeti Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, başta sosyal hizmetler ve erişilebilirlik konularında, bakanlıklar arasında yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde durulduğunu ifade eden Göktaş, "İmzaladığımız mutabakatlarla, özellikle engelli bireylerin topluma tam katılımı, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi ve kapsayıcı politikalar geliştirilmesi konularında bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracağız," dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda) ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda) ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli (sağda) arasında "engelli bireylerin topluma tam katılımına" ilişkin mutabakat imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda) ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda) ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli (sağda) arasında "engelli bireylerin topluma tam katılımına" ilişkin mutabakat imzalandı.

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