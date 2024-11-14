Türkiye ve Katar Arasında Medya İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Medya ve İletişim Alanında Yeni Bir Adım

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Katar arasında imzalanan "Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin huzurlarında, Katar Devlet Bakanı Mohammed bin Abdülaziz Al-Khulaifi ile Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Bu mutabakat, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.