DOLAR
34,33 0,02%
EURO
36,42 -0,29%
ALTIN
2.838,67 0,16%
BITCOIN
3.033.421,8 1,89%

Türkiye ve Katar Arasında Medya İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Fahrettin Altun, Türkiye ve Katar arasında medya alanında işbirliği için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:56
Türkiye ve Katar Arasında Medya İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Medya ve İletişim Alanında Yeni Bir Adım

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ve Katar arasında imzalanan "Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin huzurlarında, Katar Devlet Bakanı Mohammed bin Abdülaziz Al-Khulaifi ile Medya ve İletişim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında medya ve iletişim alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Bu mutabakat, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 60 Yaş Üstü Bireylere Eğitim Fırsatı: Tazelenme Üniversitesi
2
İBB Meclisinde Esenyurt Belediye Süreci Gündeme Geldi
3
Kuzey Makedonya, Türk Yatırımcıları Ülkesine Davet Ediyor
4
Rusya, Müzakerelerin İstanbul Anlaşmaları Üzerine Olması Gerektiğini Vurguladı
5
Gaziantep Milletvekili Şahin: Türk SİHA ve İHA'ları Küresel İstikrara Katkı Sağlıyor
6
Samsun'da 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
7
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Kendi Devleti KKTC'de Özgürce Yaşıyor

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!