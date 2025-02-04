Türkiye ve Katar Arasında Savunma İşbirliği Protokolleri İmzalandı

Türkiye-Katar İşbirliği Protokolleri İmzalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Katar arasında savunma ve yatırım alanlarını da kapsayan önemli işbirliği protokollerinin imzalandığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Katar Başbakan Yardımcısı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Sani arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından anlaşmalar imzalandı.

Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı ASFAT AŞ ve MKE AŞ ile Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Barzan Holding arasında, savunma ve yatırım alanlarını içeren geniş kapsamlı işbirliği protokolleri imzalandı" denildi. İmzalanan protokoller, Katar ve Türkiye arasındaki ortak yatırımlar ve işbirliklerini kapsamanın yanı sıra, iki ülkenin uzlaşması halinde üçüncü ülkelerle de ortak işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor.