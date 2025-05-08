Türkiye ve Kuveyt Arasındaki Sağlık İşbirliği Güçleniyor

Kuveyt’te Sağlık İşbirliği Görüşmeleri

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı heyeti, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde Kuveyt’te önemli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Heyette, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Biten ile Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver yer aldı.

Sağlık Alanında Yeni Fırsatlar

Türk heyeti, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez ile birlikte, Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmed Abdulvahhab el-Avadi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki sağlık iş birliğini masaya yatırdı. Görüşmelerde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve yeni iş birliği alanları değerlendirildi.

Sağlık Hizmetleri Tanıtımı

Ziyaretin ilk günü, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye’deki sağlık hizmetlerini tanıtıcı bir panel ve network etkinliği düzenlendi. Kuveyt’te faaliyet gösteren hastane yöneticileri, sağlık sektörü temsilcileri ve turizm acentelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Türkiye’nin sağlık altyapısı ve sunduğu hizmetler detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı.

Büyükelçi Sönmez’in Vurguları

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Sönmez, Türkiye’nin sağlık sistemindeki ilerlemelere dikkat çekerek, sağlık turizmi alanında ülkenin önemli bir destinasyon haline geldiğini vurguladı. Sönmez, sağlık sektörünün Türkiye ile Kuveyt arasındaki iş birliğinde kilit alanlardan biri olduğunu ifade etti.

İş Birliği ve Eğitim Projeleri

Genel Müdür Dr. Aziz Biten, Türkiye’nin sağlık sisteminin yapısı ve sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi. USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver ise Türkiye’deki sağlık turizmi fırsatlarını tanıttı ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Heyetin Kuveyt Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, eğitim ve araştırma alanlarında ortak projeler, sağlık alanında dijitalleşme ve sağlık çalışanları arasında bilgi paylaşımının artırılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sağlık Diplomasi Alanında İleri Adım

Bu ziyaret, Türkiye ile Kuveyt arasında sağlık diplomasisi alanında kurulan yapıcı diyalogu pekiştirdiği ve sağlık sektöründe sürdürülebilir, çok boyutlu bir iş birliği perspektifine katkı sağladığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı heyeti, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde Kuveyt’e iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyette, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Biten ile Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver yer aldı. Ziyaret kapsamında Türk heyetinin yanı sıra Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’in (solda) de katılımıyla Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmed Abdulvahhab el-Avadi (sağda) ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki sağlık iş birliği masaya yatırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı heyeti, 6-7 Mayıs 2025 tarihlerinde Kuveyt’e iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyette, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Biten ile Sağlık Bakanlığına bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver yer aldı. Ziyaret kapsamında Türk heyetinin yanı sıra Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez’in (solda) de katılımıyla Kuveyt Sağlık Bakanı Dr. Ahmed Abdulvahhab el-Avadi (sağda) ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki sağlık iş birliği masaya yatırıldı.