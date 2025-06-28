DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.274.863,79 -0,09%

Türkiye ve Macaristan Arasında 'Medya Köprüleri' Çalıştayı Gerçekleştirildi

Türkiye-Macaristan işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Medya Köprüleri' çalıştayı, İstanbul'da önemli isimleri bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 17:16
Türkiye ve Macaristan Arasında 'Medya Köprüleri' Çalıştayı Gerçekleştirildi

Tük ve Macaristan Arasındaki Medya İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 'Medya Köprüleri' çalıştayı, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki önemli kurum ve kuruluşlarından katılımcılarla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV) ve Foundation for a Civic Hungary (PMA) işbirliğiyle 'Ortak Köklerden Yeni Ufuklara: Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri' temasıyla düzenlendi.

Açılış Konuşmalarında Önemli Mesajlar Verildi

Çalıştayın açılış konuşmalarını TAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Enes Bayraklı, PMA Başkanı Adam Kavecsanszki ve İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu yaptı.

Prof. Dr. Bayraklı, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğun köklü tarihi bağlarla pekiştiğini vurgulayarak, bu çalıştayın iki ülkenin kültürel ve medya işbirliğini daha görünür kılmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca dezenformasyona karşı mücadelede medyanın önemli bir rol oynadığını ekledi.

İşbirlikleri ile Küresel Zorluklarla Mücadele

PMA Başkanı Kavecsanszki, Türkiye ile Macaristan'ın işbirliğine duyduğu inancın altını çizerken, “21. yüzyılda işbirliği olmadan ayakta kalmak imkansız” dedi. Türkiye’yi ortak ülke olarak gördüklerini ifade eden Kavecsanszki, İstanbul’un kültürel bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekti.

Medya ve Eğitim Alanında Köprüler Kuruluyor

Kirişçioğlu, Türkiye-Macaristan arasındaki stratejik işbirliğinin güçlenmesinin önemli olduğunu belirterek, “Gerçeğin sesi olmak ve yalanla mücadele etmek zorundayız” ifadesini kullandı. İki ülkenin medya mensuplarının karşılıklı olarak temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri programının yarın devam edeceği ve çeşitli kuruluşlara ziyaretlerle zenginleştirileceği bildirildi.

Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen "Medya Köprüleri" çalıştayı...

Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen "Medya Köprüleri" çalıştayı, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurum ve kuruluşlarından katılımcılarla gerçekleştirildi.

Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen "Medya Köprüleri" çalıştayı...

Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen "Medya Köprüleri" çalıştayı, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurum ve kuruluşlarından katılımcılarla gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Tıra Çarpan Araçta 5 Özel Harekat Kursiyerinden 2'si Hayatını Kaybetti
2
Kars'ta Kızıl Sincaplar Millet Bahçesini Canlandırdı
3
Mersin'de Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat Çeken 'Bilim Kafe' Etkinliği Düzenlendi
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Dünyanın Gidişatında Güçlü Bir Rol Oynayacağız'
5
Filistin Mücadelesinin Meşruiyeti: İstanbul'da Önemli Rapor Tanıtıldı
6
Muş Valisi Çakır, Doğaseverlerle Yürüyüşte Buluştu
7
İstanbul'da Hastanede Haksız Kazanç Sağlayan 11 Zanlı Yakalandı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?