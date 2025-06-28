Türkiye ve Macaristan Arasında 'Medya Köprüleri' Çalıştayı Gerçekleştirildi

Tük ve Macaristan Arasındaki Medya İşbirliği Güçleniyor

Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 'Medya Köprüleri' çalıştayı, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki önemli kurum ve kuruluşlarından katılımcılarla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Çalıştay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Araştırmaları Vakfı (TAV) ve Foundation for a Civic Hungary (PMA) işbirliğiyle 'Ortak Köklerden Yeni Ufuklara: Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri' temasıyla düzenlendi.

Açılış Konuşmalarında Önemli Mesajlar Verildi

Çalıştayın açılış konuşmalarını TAV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Enes Bayraklı, PMA Başkanı Adam Kavecsanszki ve İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörü Gözde Kirişçioğlu yaptı.

Prof. Dr. Bayraklı, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğun köklü tarihi bağlarla pekiştiğini vurgulayarak, bu çalıştayın iki ülkenin kültürel ve medya işbirliğini daha görünür kılmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca dezenformasyona karşı mücadelede medyanın önemli bir rol oynadığını ekledi.

İşbirlikleri ile Küresel Zorluklarla Mücadele

PMA Başkanı Kavecsanszki, Türkiye ile Macaristan'ın işbirliğine duyduğu inancın altını çizerken, “21. yüzyılda işbirliği olmadan ayakta kalmak imkansız” dedi. Türkiye’yi ortak ülke olarak gördüklerini ifade eden Kavecsanszki, İstanbul’un kültürel bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekti.

Medya ve Eğitim Alanında Köprüler Kuruluyor

Kirişçioğlu, Türkiye-Macaristan arasındaki stratejik işbirliğinin güçlenmesinin önemli olduğunu belirterek, “Gerçeğin sesi olmak ve yalanla mücadele etmek zorundayız” ifadesini kullandı. İki ülkenin medya mensuplarının karşılıklı olarak temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye-Macaristan Medya Köprüleri programının yarın devam edeceği ve çeşitli kuruluşlara ziyaretlerle zenginleştirileceği bildirildi.

Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen "Medya Köprüleri" çalıştayı, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurum ve kuruluşlarından katılımcılarla gerçekleştirildi.

Türkiye ve Macaristan arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen "Medya Köprüleri" çalıştayı, iki ülkenin medya ve iletişim alanındaki kurum ve kuruluşlarından katılımcılarla gerçekleştirildi.