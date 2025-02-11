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Türkiye ve Malezya'dan Filistin'e Destek: 36 Maddelik Ortak Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver'in 36 maddelik ortak açıklaması, Filistin'in BM'de tanınması ihtiyacını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:04
Türkiye ve Malezya'dan Filistin'e Destek: 36 Maddelik Ortak Açıklama

Türkiye ve Malezya Liderlerinden Ortak Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in daveti üzerine Malezya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında iki lider, Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler (BM) tam üyesi olarak tanınması gerektiğinin altını çizerken, bu durumun Filistin-İsrail ihtilafının adil ve kalıcı bir çözüm bulmasında kritik olduğunu belirttiler.

Diplomatik İlişkilerin 60. Yıldönümü Kutlaması

Malezya ve Türkiye, diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümünde bu ilişkilerin derinleştirilmesi için kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Siyasi ve diplomatik işbirliği, ticaret, eğitim, güvenlik ve çevre gibi birçok alanda işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundular.

Ekonomik İşbirliği ve Ticaretin Geliştirilmesi

Liderler, Malezya-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması (MTSTA)nın genişletilmesine yönelik memnuniyetlerini dile getirdi. İki ülke arasındaki ticaretin, dengeli bir şekilde ilerlemesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Enerji İşbirliği ve Sıfır Atık Politikaları

Enerji güvenliğinin dünya gündeminde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Erdoğan ve Enver, yenilenebilir enerji projeleri ve sıfır atık uygulamaları konularında işbirliği yapmaya kararlı olduklarını açıkladılar.

Bütünleşik Güvenlik ve Suçla Mücadele

Suçla mücadele, terörizmin önlenmesi ve sınır ötesi suçlarla mücadelede işbirliği yapılmasına yönelik kararlılıklarını yineleyen liderler, turizm ve kültürel işbirliği konularının da önemini vurguladılar.

Filistin İçin Birlikte Hareket Etme Vurgusu

Erdoğan ve Enver, Filistin’in bağımsızlığını destekleyerek, uluslararası hukuka uygun bir şekilde iki devletli çözüm konusunda azimlerini bir kez daha teyit ettiler. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdılar.

Gelecek İlişkiler ve Davet

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret için davet ederek, her iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da pekişeceğine olan inancını dile getirdi. Ziyaretin tarihi, diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecek.

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