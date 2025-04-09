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Türkiye ve Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı, İstanbul'da önemli işbirliklerini gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:32
Türkiye ve Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye ve Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı'nın ilki, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir'in katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Özvar'dan Önemli Mesajlar

YÖK'ten yapılan açıklamada, Özvar'ın toplantıda yaptığı konuşmaya yer verildi. Özvar, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette gündeme gelen ikili işbirlikleri konusunun altını çizdi.

Son yıllarda Türkiye ile Malezya'nın, özellikle savunma sanayi, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini artırdığını memnuniyetle vurgulayan Özvar, bu sürecin her iki ülkenin üniversiteleri açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.

“YÖK olarak, üniversiteleri uluslararası muhataplarıyla karşılıklı ilgiye dayalı somut projeler geliştirmeleri yönünde teşvik ediyoruz.” diyen Özvar, küresel akademik stratejinin rekabet ve işbirliğine dayandığını ifade etti.

Yükseköğretimde Dönüşüm ve Fırsatlar

Yeni teknolojilerin ve değişen toplumsal beklentilerin yükseköğretimde dönüşümlere yol açtığını vurgulayan Özvar, üniversitelerden sadece akademik bilgi sunmalarının yeterli olmadığını, aynı zamanda toplumsal etki yaratmaları ve uluslararası işbirliklerini etkin bir şekilde yürütmelerinin beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin Erasmus değişim programları konusundaki geniş deneyimini hatırlatan Özvar, kurumların akademik ve kültürel değişimi güçlendirmek amacıyla Erasmus+ programı kapsamındaki hareketlilikleri değerlendirmeleri yönünde teşvik edeceklerini söyledi.

Malezya Yükseköğretim Bakanı'ndan Türkiye'ye Övgü

Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir, toplantının önemli ve unutulmaz bir çalışma olduğunu vurgulayarak, fakülte ve öğrenci değişimiyle yükseköğretim yöneticilerinin eğitimini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. “Malezyalı öğrenciler, Türkiye'yi çok seviyor ve burada eğitim alıyorlar.” şeklinde konuştu.

İşbirlikleri Gelişiyor

Toplantı sonunda, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi, Universiti Sains Malaysia (USM) ile Kocaeli Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Romanya ile Yükseköğretim İşbirliği

YÖK Başkanı Özvar, Romanya Ulusal Rektörler Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sorin Mihai Cimpeanu ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, iki ülke arasındaki yükseköğretim işbirliğinin artırılması hedefi doğrultusunda yapılabilecekleri değerlendirdi. Ülkeler arasında daha fazla işbirliği protokollerinin imzalanması gerektiği ifade edildi.

Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı'nın ilki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı...

Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı'nın ilki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sağda) ve Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir'in (solda) katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı'nın ilki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı...

Türkiye-Malezya Yükseköğretim Ortak Komite Toplantısı'nın ilki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar (sağda) ve Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir'in (solda) katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

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