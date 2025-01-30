Türkiye ve Mısır 15 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi İçin İşbirliklerini Geliştiriyor

Türkiye ile Mısır Arasında 15 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi

Türkiye ve Mısır, siyasi ve diplomatik ilişkilere paralel olarak ekonomik işbirliklerini güçlendirmek amacıyla 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasında geçen yıl yapılan karşılıklı ziyaretler, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde yeni kapılar açtı.

Otomotiv Sektöründe Yeni İşbirlikleri

Bu yıl iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılı kutlanırken, otomotiv sektöründen bir heyet gelecek hafta Kahire'ye gidecek. Ziyaret sırasında otomotiv sektöründeki işbirliği fırsatları değerlendirilecek ve Mısır'daki otomotiv parçaları ithalatçılarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek.

Ticaret Hacminde Artış

2022 yılında 7 milyar 108 milyon dolar olarak kaydedilen ticaret hacmi, 2023'te 7 milyar dolara geriledi. Ancak 2024 yılı itibarıyla bu rakam 8 milyar 608 milyon dolara yükseldi. Liderlerin son görüşmesinde ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefi vurgulandı.

Türk Yatırımları Artış Gösteriyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Türk yatırımlarının Mısır'da 3,5 milyar dolar seviyelerine ulaştığını belirtti. 2023 ve 2024 yıllarında da en az 500 milyon dolarlık yeni yatırım planlandığını söyledi. Yatırımların yoğun olarak tekstil, beyaz eşya ve turizm sektörlerinde olduğu ifade ediliyor.

Türk İhracatçıları Mısır'ı Üretim Üssü Olarak Görüyor

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Mısır Temsilcisi Osman Evren Arıkan, Mısır'ın Türk firmaları için sadece bir pazar değil, aynı zamanda bir üretim üssü olduğunu vurguladı. Mısır pazarının dinamik yapısı ve lojistik imkanları, Türk iş insanlarının Mısır’da yatırım yapma isteğini artırıyor.

2025 Altın Yıl Olacak

Türk-Mısır İş Konseyi Eş Başkanı Adel El-Lamei, iki ülkenin ekonomik ilişkileri için 2025 yılının altın bir yıl olmasını beklediklerini ifade etti. Türkiye ve Mısır arasında gerçekleştirilecek üst düzey ziyaretler ve yatırım zirveleri, bu işbirliğinin daha da güçlenmesine olanak tanıyacak.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye ve Mısır'ın ticari bağlarını güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.