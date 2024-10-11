Türkiye ve Sırbistan 11 Anlaşmaya İmza Attı

Türkiye ile Sırbistan Arasında Tarihî Anlaşmalar

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir araya geldi.

İki ülke arasında enerji, ticaret, teknoloji, spor, sosyal güvenlik, afet yönetimi ve medya gibi çeşitli alanları kapsayan toplam 11 işbirliği anlaşması imzalandı.

İşbirliği Anlaşmalarının Detayları

Törende, özellikle İçişleri Bakanlıkları arasında imzalanan "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı"; Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Daçiç ile Türkiye Afet Yönetimi Başkanı Okay Memiş tarafından gerçekleşti.

Sırbistan Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında "Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Alanlarında İşbirliği" konusunda anlaşma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sırbistan Çalışma Bakanı Nemanya Staroviç tarafından imzalandı.

Ekonomi ve Enerji Alanındaki İşbirlikleri

Ekonomi alanında, Ekonomi Bakanı Adriana Mesaroviç ile Türkiye Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır arasındaki anlaşma ile Sırbistan Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında işbirliği sağlandı.

Ayrıca, Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç Handanoviç ile Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar arasında enerji dönüşümü konulu bir mutabakat zaptı imzalandı.

Medya, Spor ve Kardeş Şehir Protokolleri

Medya alanında işbirliği için taraflar, Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristiç ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun arasında anlaşma yaptı.

Spor alanında ise, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sırbistan Spor Bakanı Zoran Gayiç arasında mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca Belgrad Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü ile işbirliği artırıldı.

Sonuç ve Ortak Basın Toplantısı

İmza töreninin ardından, Erdoğan ve Vucic ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, iki ülkenin ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yer aldı.