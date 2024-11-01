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Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Güncel Konular Masaya Yatırıldı

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, çevrim içi paneller ve eğitimlerle yapay zeka ekosistemini geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:05
Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Güncel Konular Masaya Yatırıldı

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin 2. Günü Başarıyla Gerçekleşti

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin (TRAI) düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka teknolojilerinin çeşitli yönlerini ele alan çevrim içi paneller ve eğitimlerle devam etti. Bu yılki zirve, "yapay zeka çok gerçek" teması ile İstanbul'da gerçekleştirildi.

İlk Günden Yüksek İlgi

Etkinliğin ilk gününde, büyük dil modelleri, yapay zekanın demokratikleştirilmesi, endüstriyel devrim ile üretken yapay zeka ve farklı sektörlerde yapay zeka uygulamaları hakkında birçok konu masaya yatırıldı. Zirveye, 280 kurumdan 1300 katılımcı katılım sağlarken, 20'den fazla yapay zeka girişimi inovatif projelerini sundu.

Panetlerde Yapay Zeka'nın Rolü Üzerine Tartışmalar

İkinci gün etkinliklerinde, "Sanat ve Yapay Zeka", "Telekomda Yapay Zeka Dönüşümü: Global Bir Yaklaşım" gibi başlıklar, uzmanlar tarafından detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, "Yapay Zeka ve Veri Odaklı Karar Alma" ve "Büyük Dil Modelleri Nasıl Eğitilir?" gibi eğitimler de katılımcılarla paylaşıldı.

Savunma Sanayiinde Yapay Zeka Uygulamaları

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Yapay Zeka Müdürü Furkan Öz, zirvede yaptığı konuşmada savunma sanayisinin yenilikçi teknolojileri geliştiren bir sektör olduğuna dikkat çekti. Otonom sistemler, simülasyon ve siber güvenlik alanlarında yapay zekanın etkin kullanımı vurgulandı. Öz, ayrıca katılımcılara Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi (SAYZEK) hakkında bilgiler sundu.

Sonuç Olarak

Türkiye Yapay Zeka Zirvesi, yapay zeka ekosisteminin gelişimi ve farkındalığını artırmayı amaçlayan önemli bir platform olmaya devam ediyor.

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