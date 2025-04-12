Türkiye Yazarlar Birliği'nden Anadolu Ajansı'na Habercilik Özel Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği'nden Anadolu Ajansı'na Ödül

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'ni Erzurum'da düzenlenen bir törenle sahiplerine verdi. Törende, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı 'Kanıt' kitabı, Habercilik Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Törenin Ayrıntıları ve Ödül Seçim Süreci

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki törende birliğin geçmişini ve ödüllerin önemini vurguladı. Arıcan, bu ödüllerin sadece maddi bir mükafat olmayıp, aynı zamanda yıl içinde öne çıkan eserlerin takdir edilmesi başta olmak üzere bir değerlendirme süreci olduğunu ifade etti.

Ödül dağıtımında ahbap çavuşluk yapılmadığını belirten Arıcan, önemli kategorilerde değerli eserlerin ödüllendirileceğini söyledi. Ayrıca, hayatını kaybeden Kurucu Genel Başkan Mehmet Doğan'sız gerçekleştirilen bu ödül töreninin hüznünü de dile getirdi.

Gazze'ye Dikkat Çeken Açıklamalar

Arıcan, konuşmasında İsrail'in Gazze'de süregelen saldırılarına da vurgu yaptı. "Dünya zor günlerden geçiyor. Filistin'de büyük acılar yaşanıyor. Ülkemiz, mazlumun yanında durarak bu ateş çemberinin içinde yer almaktan kaçınmalıdır," diyerek, Türk yazar ve sanatçılarının bu meseledeki sorumluluğuna dikkat çekti.

Ödül Kategorileri ve Açıklama

Tören sırasında, çok sayıda başvuru arasından seçilen eserler 34 ayrı kategoride ödüllendirildi. Roman, hikaye, araştırma, deneme gibi birçok dalda dikkat çeken eserler, kamuoyunun takdirine sunuldu.

Anadolu Ajansı'nın Başarısı

Özellikle 'Gazze'de Kanıt Haberciliği' temasıyla hazırlanan ve temel delil niteliğindeki görsellerle desteklenen 'Kanıt' kitabı, Anadolu Ajansı'na Habercilik Özel Ödülü'nü kazandırdı. Bu eser, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini tüm açıklığıyla ortaya koyarak uluslararası dikkat çekti.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" Erzurum'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "Gazze'de Kanıt Haberciliği" temasıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabıyla Habercilik Özel Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı'nın (AA) ödülünü AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur (sağda) aldı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" Erzurum'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "Gazze'de Kanıt Haberciliği" temasıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabıyla Habercilik Özel Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı'nın (AA) ödülünü AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur (sağda) aldı.