Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Türkiye, rekor sıcaklıkların ardından şimdi de Afrika kökenli ikinci ve daha güçlü bir "Eyyam-ı Bahur" sıcak hava dalgasının etkisine girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, haftasonu başlayacak ve 20 Ağustos'a kadar sürecek olan bu yoğun sıcaklıklar için peş peşe uyarılarda bulunuyor. Özellikle güney illerinde hissedilen sıcaklığın 55 dereceye ulaşabileceği ve yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceği öngörülüyor.

Yaz mevsimi boyunca yaşanan kuraklık ve rekor sıcaklıklar, Türkiye genelinde etkisini sürdürürken, önümüzdeki günler için daha da tehlikeli bir hava durumu beklentisi söz konusu.

Eyyam-ı Bahur Yeniden Geri Dönüyor

Geçtiğimiz ay ülkenin büyük bir bölümünde bunaltıcı anlar yaşatan "Eyyam-ı Bahur" sıcakları, bu kez daha şiddetli bir şekilde geri döneceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar, Afrika üzerinden gelen yeni sıcak hava kütlesinin özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için risklerin daha büyük olduğu vurgulanarak, öğle saatlerinde sıcaklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Adana Adeta Alev Alacak

Yeni sıcak hava dalgasının merkez üssü Adana olacak. Meteorolojik tahminlere göre Cumartesi günü kentte termometrelerin 46 dereceyi göstermesi bekleniyor. Ancak yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 50 ila 55 derece arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Diğer İllerde Hava Durumu

Bu bunaltıcı sıcaklar yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak. Ülkenin dört bir yanı bu sıcak hava dalgasından nasibini alacak. Bölgelere göre beklenen en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Antalya: 41 °C, yüksek nem ile hissedilen sıcaklık daha da artacak.

41 °C, yüksek nem ile hissedilen sıcaklık daha da artacak. Ege Bölgesi: Aydın 43 °C, Denizli 42 °C, Manisa 41 °C. Bu bölgelerde de sıcak hava etkisini gösterecek.

Aydın 43 °C, Denizli 42 °C, Manisa 41 °C. Bu bölgelerde de sıcak hava etkisini gösterecek. Şırnak ve Cizre: Sıcaklıkların 45 °C’yi aşması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde bir seyir izleyecek.

Karadeniz bölgesi ise ülkenin geri kalanına göre daha serin kalacak. Ancak Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yerel ve kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir.