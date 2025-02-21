Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Kar yağışı hayatı felç ederken, buzulların erimesi tehdidi giderek büyüyor. Bilim insanları su kaynakları için alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 09:29
Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Türkiye’de Kar Felaketi ve Buzulların Tehlikesi

Son günlerde Türkiye, şiddetli kar fırtınası ile mücadele ederken, iklim değişikliği alarm veriyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, bilim insanlarından gelen buzulların erimesi ile ilgili çarpıcı verilerle daha da kaygı verici bir hal alıyor.

İklim Değişikliği ve Buzul Erimesi

Dünya genelinde yaşanan iklim değişikliği, Türkiye’yi de derinden etkiliyor. Buzulların erime hızı rekor seviyelere ulaşırken, uzmanlar tatlı su kaynaklarının geleceği ve deniz seviyesindeki yükseliş konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Tatlı Su Kaynakları Tükeniyor

Buzullar, gezegenimizin tatlı su depoları olarak bilinirken, Dünya Buzul İzleme Servisi Direktörü Michael Zemp'in, Nature dergisinde yayımlanan son araştırması, buzulların erimesinin küresel düzeyde tehlike sinyalleri verdiğini gösteriyor. 5 farklı bilim ekibinin katkısıyla hazırlanan bu çalışma, 230'dan fazla bölgesel raporu bir araya getirerek, buzulların erime oranındaki çarpıcı artışı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Araştırmanın Çarpıcı Sonuçları

Araştırmaya göre, dağ buzulları son 25 yılda %5 oranında küçüldü. Açıklamalara göre, normal koşullarda kar yağışı ile eriyen kütlelerini dengeleyen buzullar, fosil yakıt kullanımındaki artış ve küresel sıcaklıkların yükselmesiyle bu dengeyi kaybetmiş durumda.

2000-2023 yılları arasında Grönland ve Antarktika buzullarının yılda ortalama 270 milyar ton buz kaybettiği belirtilirken, Michael Zemp bu konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bu kayıp, tüm dünya nüfusunun 30 yıllık su tüketimine denk geliyor. Yani, her bir insan için günde 3 litre su hesabıyla, tüm dünyanın 30 yıl boyunca tüketeceği su miktarı kadar buzul eriyor" açıklamalarında bulundu.

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