Türkiye'yi Yeni Yağışlı Sistem Bekliyor: Sıcaklıklar Düşüyor

Yeni Yağışlı Sistem Türkiye'yi Etkisi Altına Alacak

Türkiye, yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesi bekleniyor. Özellikle çarşamba günü İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kar yağışı görülecek.

Hava Tahmin Uzmanından Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklama ile hava durumunu değerlendirdi. Yapılan son tahminlere göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde başlayacak yağışların, salı ve çarşamba günü yurt genelinde etkili olmasını bekliyoruz.

Yağışlar Sağanak Şeklinde Başlayacak

Macit, yağışların başlayacağını belirterek, “Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesi bekleniyor.

Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

Gelecek günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların artık azalmaya başlayacağını belirten Macit, “Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz” dedi. Ayrıca, geçen hafta etkili olan sis ve pus olaylarının da yarın iç ve doğu kesimlerinde devam edeceği öngörülüyor.

Özellikle Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Macit, büyükşehirlerde hava durumunu da aktardı:

İstanbul: Yarından itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Çarşamba günü karla karışık yağmur görülecek. Sıcaklık yarın 11 derece olurken, çarşamba ve perşembe günlerinde 5-6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yarından itibaren sağanak yağışlar bekleniyor. Çarşamba günü karla karışık yağmur görülecek. Sıcaklık yarın 11 derece olurken, çarşamba ve perşembe günlerinde 5-6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ankara: Yarın yağış beklenmiyor, ancak salı günü sağanak, çarşamba günü hafif kar yağışı olacak. Sıcaklık ise 11 dereceden gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşecek.

Yarın yağış beklenmiyor, ancak salı günü sağanak, çarşamba günü hafif kar yağışı olacak. Sıcaklık ise 11 dereceden gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşecek. İzmir: Yarından itibaren yağış beklenmiyor ama salı günü sağanak yağış görülecek. Sıcaklık 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki çığ tehlikesinin devam ettiğini de hatırlatan Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.