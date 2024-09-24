Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı 2025'te Türkiye'de Yapılacak

Önemli Bir Adım: Türkiye-Yunanistan İşbirliği Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025 yılının ilk aylarında Türkiye'de yapılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Görüşme Detayları

Bu önemli karar, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York kentinde gerçekleştirilen ikili görüşmeler sırasında alındı. İşbirliğinin güçlendirilmesi adına atılan bu adım, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi işaret ediyor.

Gelecek Yılın Umutları

2025 yılında Türkiye'de düzenlenecek olan bu toplantının, Türkiye ve Yunanistan’ın ekonomik ve politik ilişkilerini derinleştirmek adına önemli bir platform sağlaması bekleniyor.