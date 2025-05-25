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Türkiye Yüzyılı Kadınları Mikro Sanat Resim Sergisi Açıldı

Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen düzenlenen sergi, Türk kadınlarının başarı hikayelerini mikro sanat eserleriyle yorumluyor.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:37
Türkiye Yüzyılı Kadınları Mikro Sanat Resim Sergisi Açıldı

Türk Kızılay ve Next Art Galeri İşbirliğiyle Sanatseverler ile Buluştu

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi öncülüğünde, Next Art Galeri işbirliğiyle düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Kadınları Mikro Sanat Resim Sergisi", Cumhuriyet'in 102. yılına ithaf edildi. Teşvikiye'deki Selahattin Kara Art Studio'da gerçekleştirilen sergi, mikro art sanatçısı Murat Uçar'ın eşsiz eserleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk Kadınlarının Hikayeleri Minyatür Eserlerle Anlatılıyor

Sergide, tarihe iz bırakmış Türk kadınlarının hayatlarını ve başarı hikayelerini yansıtan minyatür eserler yer almaktadır. Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada serginin ilk adımını, geçen yıl mayıs ayında Atatürk Kültür Merkezi'nde açtığı mikro sanat sergisiyle attığını bildirdi. Çalışmalarında insanlara örnek olacak hikayelere odaklandığını vurgulayan Uçar, “Mikro sanatla, küçük eserlerden büyük anlamlar çıkarmayı amaçlıyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılay ile Olmak, Büyük Bir Fırsat

Murat Uçar, “Ülke olarak geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız büyük acılarda Türk Kızılay önemli bir umut kaynağı oldu.” diyerek, Kızılay gibi büyük bir kurumla çalışmanın kendisi için anlamlı olduğunu belirtti. Uçar, serginin Türkiye tarihi içindeki önemli kadınların hikayelerini merkezine aldığını söyleyerek, “Sergimizin temel aktörü kadınlarımız. Geçmişten bugüne tarihimizde rol oynamış birçok isim burada yer almakta.” dedi.

Büyük Hikayeleri Unutturmamak

Sergide yer alan kadınların Türkiye tarihinin özeti olduğunu dile getiren Uçar, “Türkiye Yüzyılı Kadınları sergisi, ülkemiz için liderlik ve öncülük etmiş kadınlarımızı onurlandırıyor. Onlar bu toprakların aydınlık yüzleridir.” şeklinde konuştu. Uçar, bu önemli kadınların hikayelerinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Mikro Sanat ile Büyük Bir Deneyim

Uçar, sanatseverleri bekleyen sürprizleri anlatırken, “Serimize gelen ziyaretçilere, mikro sanatın gücüyle ortaya çıkmış bir hikaye sunmaktayız. Ziyaretçilerimizi büyüteçlerle karşılayacağız. Bu sayede, küçücük tabloların ardındaki yaşanmışlıkları ve başarı hikayelerini tanıklık edecekler.” değerlendirmesi yaptı.

Sergi, 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi öncülüğünde, Next Art Galeri işbirliğiyle, Cumhuriyet'in 102....

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi öncülüğünde, Next Art Galeri işbirliğiyle, Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Kadınları Mikro Sanat Resim Sergisi" açıldı. Teşvikiye'deki Selahattin Kara Art Studio'daki sergide, mikro art sanatçısı Murat Uçar'ın tarihe iz bırakmış Türk kadınlarının hayatlarını ve başarı hikayelerini konu alan minyatür eserleri yer aldı.

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi öncülüğünde, Next Art Galeri işbirliğiyle, Cumhuriyet'in 102....

Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi öncülüğünde, Next Art Galeri işbirliğiyle, Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Kadınları Mikro Sanat Resim Sergisi" açıldı. Teşvikiye'deki Selahattin Kara Art Studio'daki sergide, mikro art sanatçısı Murat Uçar'ın tarihe iz bırakmış Türk kadınlarının hayatlarını ve başarı hikayelerini konu alan minyatür eserleri yer aldı.

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