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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının İkinci Fazı Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının ikinci fazının tamamlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:10
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının İkinci Fazı Tamamlandı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarının İkinci Fazı Tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının ikinci fazının tamamlandığını açıkladı. Bakan Tekin, programların esnek, güncellenebilir ve sadeleştirilebilir bir yapıya sahip olması gerektiğini vurguladı. Programların, milli, manevi ve insani değerlere dayanarak hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Çalıştayda Öğretim Programlarının Gelişimi Ele Alındı

Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı"na katılan Bakan Tekin, çalıştayda sanat, spor, tasarım, bilişim ve yabancı dil gibi alanlara yönelik becerilerin öğretim programları üzerinde durulduğunu açıkladı. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Eğitimde Modernizasyon İhtiyacı

Bakan Tekin, uluslararası alanda eğitim programlarının güncellenmesinin gerekliliğini vurgulayarak, "Uluslararası toplantılarda neden programlarınızı revize etmiyorsunuz?" eleştirilerini hatırlattı. Programların demode kalmaması için eğitim sisteminin modern dünya ile entegre olması gerektiğine işaret etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Gelişim Aşaması

Uzun süreli çalışmalar sonucu geliştirilen programlar, Bakanlık birimleri, akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla tamamlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin birinci fazında Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilimler alanında öğretim programları hazırlanmıştı.

Yeni Çalışmalar ve Gelecek Adımlar

Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı okullarda yeni derslerin programları hazırlanacak. Yaz dönemi itibarıyla gerçekleştirilen çalıştaylar, sanat, spor, tasarım, bilişim ve yabancı dil alan becerilerini hedef aldı. Bu programlar, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayı sonrasında Bakan Tekin'e sunulacak ve onayı sonrası 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla okutulmaya başlanacak.

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