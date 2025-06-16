Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne Programı Başladı

'Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne' kamp programı, yapılan törenle hayata geçti. Bu özel etkinlik, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, Kırklareli, İzmir, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Edirne'den seçilen başarı gösteren 80 öğrenciyi bir araya getiriyor.

Öğrenciler Tarih ve Doğayla Buluşuyor

Kamp süresince Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gerçekleşecek etkinlikler, hem eğitici hem de öğretici bir deneyim sunacak. Öğrenciler, tarihî ve kültürel değerlere dokunmanın yanı sıra, doğayla iç içe spor, geleneksel oyunlar ve müze gezileri gibi aktivitelerde aktif rol alacaklar.

Farkındalık ve Sosyal Ağ Oluşturma

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, programın açılışında yaptığı konuşmada, başarılı gençlerin toplumda önemli bir yer edineceğini belirtti. Yılmaz, “Bu programla öğrencilerimizde farkındalık oluşturacak, yeni arkadaşlıklar kurarak gerçek sosyal çevreler kazanacaklar.” diye vurguladı.

Edirne'nin Tarihi Önemi

Edirne'nin, tarihi kimliğin inşasında kilit rol oynadığını ifade eden Yılmaz, “Kampa katılan öğrencilerin çoğu, Edirne'ye ilk kez geliyor. Burada Balkan Savaşları ve Osmanlı mimarisi gibi önemli konuları öğrenecekler.” şeklinde konuştu.

Geleceğe Yönelik Güçlü Temeller

Edirne Valisi Yunus Sezer, gençlerin ülkenin gelişimine hizmet edecek güçlü ideallerle buradan ayrılmalarını arzuladıklarını belirtti. “Kamp boyunca edindiğiniz bilgiler, geleceğinizi şekillendirecektir.” dedi.

Uzmalarla Eğitimler Devam Edecek

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrencilere yapay zeka ve Batı Trakya kültürü gibi konularla ilgili alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verileceğini kaydetti. Kamp programı, gelecek hafta yeni bir grup öğrenciyle devam edecek.

Programa Edirne Vali Yardımcısı Vekili Ömer Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, ve diğer protokol üyeleri katıldı. Tören sonunda protokol üyeleri öğrencilerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programı düzenlenen törenle başladı. Programa, Edirne Vali Yardımcısı Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Türkiye Yüzyılı'nda Maziden Atiye Edirne" kamp programı düzenlenen törenle başladı. Programa, Edirne Vali Yardımcısı Vekili ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.