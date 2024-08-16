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Türkmen Bakan Maruf'tan Kerkük İle İlgili Önemli Açıklama

Türkmen Bakan Aydın Maruf, Kerkük'teki yerel idare durumunu eleştirerek adalet talep etti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 00:59
Türkmen Bakan Maruf'tan Kerkük İle İlgili Önemli Açıklama

Türkmen Bakan Aydın Maruf’tan Kerkük Açıklamaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Kerkük ili ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kerkük'teki Yerel İdare Olayları

Maruf, Kerkük Valiliği ve Meclis Başkanlığı ile yapılan toplantının yasal olmadığını ifade ederek, Türkmenlerin yeni yerel idarenin dışında bırakılmasını kesinlikle kabul etmediklerini vurguladı. "Bu durum anayasaya aykırıdır," diyen Maruf, Kerkük'teki sorunların zorbalıkla değil, karşılıklı uzlaşı ile çözülebileceğini belirtti.

Yerel Yönetimde Temsil Talebi

Maruf, "Kerkük’te tüm tarafların yer aldığı bir yönetim görmek istiyoruz," diyerek yerel idarenin eksik kaldığını, zira Türkmenler, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve bazı Arapların temsil edilmediğini kaydetti.

IKBY Meclis Seçimleri Üzerine

IKBY Meclis seçimlerine dair de açıklamalar yapan Maruf, Türkmenler olarak ayrı bir liste ile seçime katılacaklarını duyurdu. Ayrıca, seçim yasasının değiştirilmesi ve her etnik gruba tahsis edilen temsil hakkı sayısının 5'ten 15'e çıkarılmasını talep etti.

Maruf, Kerkük'teki gelişmeleri yakın bir takip ile izlediklerinin altını çizdi ve adalet arayışlarını sürdüreceklerini ifade etti.

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