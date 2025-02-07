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Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir'de Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir'de Valilik ve üniversite ziyaretleri yaparak kültürel etkinliklere katıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:39
Türkmenistan Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir'de Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Türkmenistan Büyükelçisi Kırşehir'de

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret ederek kentte önemli etkinliklere katıldı.

Valilik Ziyareti ve Şeref Defteri

Büyükelçi İşanguliyev, Kırşehir Valiliği'nde Vali Demiryürek tarafından karşılandı. Ziyaretin ardından valilik şeref defterini imzalayan İşanguliyev, Demiryürek ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Fotoğraf Sergisi Açılışı

Daha sonra, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen geçmişten bugüne Türkmenistan'daki gelişmeleri ve kültürü tanıtan fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. İşanguliyev, Vali Demiryürek ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile birlikte sergideki fotoğrafları inceledi.

Daimi Tarafsızlık Konferansı

Kültür merkezinde düzenlenen "Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 30. Yıldönümü" konferansında konuşan Demiryürek, Türkiye'nin Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülke olduğuna dikkat çekti. Demiryürek, Türkmenistan'ın bağımsızlığının coğrafi, siyasi ve jeopolitik yapıyı nasıl şekillendirdiğini vurguladı.

“Türkmenistan, bağımsızlık sonrası devlet kimliğini koruyabilmek için daimi tarafsızlık siyasetini benimsemiştir. Bu statü, Türkmenistan'ın uluslararası diplomasideki saygınlığını pekiştirmiştir,” diyen Demiryürek, Türkmenistan'ın bir istikrar adası olarak öne çıktığını sözlerine ekledi.

Büyükelçi İşanguliyev'in Açıklamaları

Büyükelçi İşanguliyev, Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlık politikasının uluslararası diplomaside benzersiz bir model olduğunu belirtti. İşanguliyev, “Ülkemiz, çatışmaları önlemek ve güveni güçlendirmek amacıyla güçlü bir araç olarak tarafsızlığın imkanlarını göstermektedir.” dedi.

Üniversite İşbirlikleri

KAEÜ Rektörü Karahocagil, üniversiteleri arasında ikili işbirlikleri geliştirebileceklerini, 2024 yılı itibarıyla KAEÜ'deki 295 öğrencinin Türkmenistanlı olduğunu belirtti.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev (sol 2), Kırşehir Valisi Murat Sefa...

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev (sol 2), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i (sağda) ziyaret etti.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev (sol 2), Kırşehir Valisi Murat Sefa...

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev (sol 2), Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i (sağda) ziyaret etti.

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