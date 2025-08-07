Türkmenistan'da BM LLDC Toplantısı Kültürel Etkinliklerle Devam Ediyor

Türkmenistan'daki Birleşmiş Milletler Toplantısı Kültürel Etkinliklerle Devam Ediyor

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesindeki BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. Toplantısı, çeşitli kültürel etkinliklerle sürüyor.

Toplantının 3. Gününde Kültürel Aktiviteler

Toplantının 3. gününde, farklı sektörlerden uzmanlar ve bürokratların katıldığı oturumların ardından, Avaza'nın sahil bölgesindeki parkta çeşitli kültürel etkinlikler düzenlendi.

Deniz kenarındaki parkta oluşturulan alanda, Orta Asya ülkeleri, Türk dünyası ve Türkmenistan'ın zengin kültürel mirası tanıtıldı. Yerel müzikler, yöresel yemekler ve el sanatları sergilendi. Bu etkinliğe, toplantıya katılan yabancı temsilciler ile Türkmenistan halkı yoğun ilgi gösterdi.

Uluslararası Sanatçılar ve Konserler

Parkın diğer bölümünde ise farklı ülkelerden gelen sanatçılar konser vererek etkinliğe renk kattı. Bu konserler, uluslararası ortaklıkların ve kültürel değişimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı

BM'ye göre, LLDC ülkeleri, denize doğrudan sınırlarının bulunmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantılar ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşıyor. Bu toplantıyla, bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıkları bulma fırsatları sunuluyor. Yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla bu zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, toplamda 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor ve bu ülkelerdeki nüfusun yaklaşık 600 milyon kişinin yaşam sürdüğü bilgisi verilmektedir. LLDC Toplantısı yarın sona erecek.

