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Türkmenler Kerkük Valiliği'ndeki Atamalara Tepki Gösterdi

Kerkük'te Türkmenler, valinin yardımcısı olarak atanan 5 kişiyi yasal dışı buldu ve mahkemeye başvurdu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 21:48
Türkmenler Kerkük Valiliği'ndeki Atamalara Tepki Gösterdi

Kerkük Türkmenleri'nden Tepki

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen toplumu, valilik seçimlerinin geçersiz olduğunu ve iptali için Irak Yüksek Federal Mahkemesine başvurulmasına rağmen Kerkük Valisi Rebvar Taha'nın 5 yardımcı atamasını kınadı.

Yasal Olmayan Seçimler

Irak Türkmen Cephesi (ITC) tarafından yapılan açıklamada, seçimin gerçekleştirildiği toplantının yasal olmadığını vurguladı. Mahkeme kararının beklenmeden valiye yardımcı atanmasının yanlış olduğuna dikkat çekilen yazılı açıklamada, bu durumun Kerkük'te olumsuz sonuçlar doğuracağı belirtildi. “Yeni İdare Sorumlu Olacak”

ITC sözcüsü, yapılan atamaların halkın görüşleri dikkate alınmadan yapıldığını ifade ederek, "İstikrarlı bir Kerkük'te meydana gelebilecek sorunlardan yeni yönetim sorumlu olacaktır," dedi.

Oylamanın Detayları

Olayın arka planına bakıldığında, Kerkük Vilayet Meclisi, 10 Ağustos'ta Bağdat'ta düzenlenen bir toplantıda valilik ve meclis başkanlığı için oylama gerçekleştirdi. Toplantıya, 5 KYB üyesi, 3 Arap ve 1 Hristiyan üye katılırken, Türkmenler ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyeleri toplantıya katılmayı reddetti.

Ayrıca, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Türkmen ve Arapların itirazlarına rağmen Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi olarak atanmasını da destekledi.

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