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Türkoğlu'nda 3 Bin 267 Depremzede Aile Kalıcı Konutlarına Kavuştu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3 bin 267 depremzede aileye kalıcı konutlarının anahtarları teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 13:03
Türkoğlu'nda 3 Bin 267 Depremzede Aile Kalıcı Konutlarına Kavuştu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde İlk Anahtar Teslimleri Yapıldı

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 3 bin 267 depremzede aile için kalıcı konut anahtarları teslim edildi. Bu deprem, "asrın felaketi" olarak adlandırılmış ve Türkiye'nin güneydoğusundaki 11 ili ciddi şekilde etkilemiştir.

Afet sonrası vatandaşların yaralarının sarılması adına yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 8 bin bağımsız konut yıkım kararı alındı. Bununla birlikte, 4 bin 443 kalıcı konut inşa edilmiştir ve kura ile hak sahipleri belirlenmiştir. Bu konutlardan 3 bin 267'si sahiplerine teslim edilmiştir.

İlçe Kaymakamı'ndan İcraat Açıklamaları

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, yaptığı açıklamada, ilçenin depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimlerinden biri olduğunu vurguladı. Mercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 257 kalıcı afet konutunun inşa edildiğini ve büyük bir kısmının anahtarlarının teslim edildiğini belirtti.

Ayrıca, Mercan, Kurban Bayramı'nın yeni evlerinde kutlanacak olmasının bir umut kaynağı olduğunu ifade etti. İlçe genelinde 2 bin 519 konut tamamlanarak, kura ile hak sahiplerine teslim edildi. Kırsal mahallelerde inşa edilen 3 bin 257 konut ihale edildi ve bunlardan 1924'ü tamamlandı. Kalan 1333 konutun ise inşaatı devam ediyor ve 2025 yılı sonuna kadar tüm konutların teslim edilmesi bekleniyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 3 bin 267...

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 3 bin 267 depremzede aileye kalıcı konutlarının anahtar teslimi gerçekleştirildi.

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 3 bin 267...

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 3 bin 267 depremzede aileye kalıcı konutlarının anahtar teslimi gerçekleştirildi.

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