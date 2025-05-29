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TÜRKPA Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi KKTC'de Gerçekleşti

TÜRKPA Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi, KKTC'de 'Eğitim, Kültür ve Girişimcilik' temasıyla düzenlendi ve kadınların güçlenmesi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 22:31
TÜRKPA Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi KKTC'de Gerçekleşti

TÜRKPA Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) büyük bir katılımla gerçekleşti. KKTC Cumhuriyet Meclisi Konferans Salonu'nda düzenlenen zirve, "Eğitim, Kültür ve Girişimcilik" teması çerçevesinde Azerbaycan Milli Meclisi TÜRKPA Dönem Başkanlığında toplandı.

Zirveye, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Parlamenterler Grubu Başkanı Tamam Cafarova, AK Parti Ankara Milletvekili ve TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Zeynep Yıldız, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, TÜRKPA üyesi ülkelerden çok sayıda milletvekili de etkinlikte yer aldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların güçlenmesinin sadece kadınlar için değil, toplumların güçlenmesi için de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Öztürkler, Lefkoşa'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, zirvenin Türk dünyasında kadınların liderliğini ve dayanışmasını güçlendirme iradesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Cafarova, zirvenin yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda bölgedeki kadınların rolünü güçlendirmeye yönelik uzun vadeli bir sorumluluk ve ortak iradenin beyanı olduğunu belirtti. Kapsayıcı ekonomik sistemler ve kadınların rolünün güçlenmesini ilke edindiklerini ekledi.

TÜRKPA Kadın Grubu 3. Dönem Başkanı Yıldız ise KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı Türk Akademisi'ne gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıldız, bu zirvenin tarihi bir adım olduğunu ve kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Zirve boyunca, "Eğitim Yoluyla Kadın, Aile ve Toplumun Güçlendirilmesi: Zorluklar, Alternatif Çözümler ve Bölgesel İşbirliği", "Kültürel Liderler Olarak Kadınlar: Küreselleşen Dünyada Kültürel Kimliği Korumak, Kültürel Değişimi Teşvik Etmek ve Etkiyi Artırmak" ile "Dijital Çağda Kadın Girişimciliği: İnovasyon ve Ekonomik Katılımın Teşvik Edilmesi" konulu çeşitli oturumlar düzenlendi. Zirve, basın toplantısı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'in katılımcılar onuruna verdiği yemekle sona erdi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi, Kuzey...

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlendi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi, Kuzey...

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Birinci Türk Kadın Parlamenterler Zirvesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlendi.

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