Türksat 6A İlk Test Yayınını Başarıyla Tamamladı

Türksat 6A'nın İlk Test Yayını Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ilk test yayınını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu önemli gelişmeye ilişkin bilgi vererek, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin en büyük projelerinden biri olan Türksat 6A'nın başarıyla test edildiğini vurguladı.

Kacır, paylaşımında, "İlk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı." ifadelerini kullandı.