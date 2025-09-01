TÜRKSAT Eskişehir'de Yeni Hizmet Binasını Törenle Açtı

TÜRKSAT Eskişehir İl Müdürlüğü yeni hizmet binasını açtı

TÜRKSAT'ın Yenikent Mahallesi Beycan Sokak'ta hizmete giren yeni hizmet binası, iletişim, yayıncılık ve bilişim hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve erişilebilir sunulması amacıyla düzenlenen törenle hizmete alındı.

Vali Aksoy: Milli Teknoloji Hamlesi'nin somut örneği

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, törende yaptığı konuşmada, TÜRKSAT'ın kente kazandırdığı modern tesisin açılışını yapmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Aksoy, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olma yolunda önemli adımlar attığını vurguladı.

Aksoy, TÜRKSAT'ın Eskişehir'de sahip olduğu altyapıya dikkat çekerek, 695 bin metre fiber ve 242 bin metre koaksiyel kablo ile 200 bin kişiye hizmet verildiğini söyledi. Yeni tesisin vatandaşların uydu, kablo ve internet hizmetlerine daha hızlı ve kaliteli erişimini sağlayacağını ve şehrin dijital altyapısını güçlendireceğini ifade etti.

Atalay: Uydu projeleri ve dijital hizmetlerde Türkiye'nin gücü

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yeni binanın Eskişehir'in internet bağlantısını güvenli ve hızlı şekilde sağlayacak yüksek teknoloji bir merkez olduğunu, televizyon ve sosyal medya yayın içeriklerinin de buradan kullanıcılara sunulabileceğini söyledi.

Atalay, kurumun kuruluşunun üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Şu anda gökyüzünde bizim 6 uydumuz var. Bu 6 uydumuzla dünya coğrafyasının 3'te 2'sine hizmet götürebilir. Bir savaş gemimiz dünyanın herhangi bir yerindeyken, bizim uydular üzerinden bağlantı sağlıyor" dedi.

Atalay, insansız hava araçlarındaki (İHA) bağlanırlığa değinerek, Türkiye'nin İHA üretiminde önde gelen ülkeler arasında olduğunu belirtti. Ayrıca TÜRKSAT 6A'nın tamamen Türk mühendis ve uzmanlarının tasarlayıp ürettiği bir uydu olduğunu, bununla birlikte "Dünyada kendi haberleşme uydusunu yapabilen ilk 10 ülkeden biriyiz" ifadelerini kullandı. Atalay, yaklaşık 400 milyon dolarlık bütçeyle gerçekleştirilen 6A projesinin Türkiye'nin en büyük bütçeli AR-GE projelerinden biri olduğunu ve şu anda 7A üzerinde çalışıldığını, birkaç sene sonra 7A'nın devreye alınacağını aktardı.

e-Devlet ve bilişim hizmetleri

Atalay, TÜRKSAT'ın bilişim ve dijital dönüşüm alanında da hizmet verdiğini, birçok kurumun yazılım, donanım ve altyapılarının TÜRKSAT tarafından geliştirildiğini ve işletildiğini belirtti. Ayrıca e-Devlet kapısının geliştiricisi ve işleticisinin de TÜRKSAT olduğunu söyleyerek, "Şu anda yaklaşık 70 milyon vatandaşımız e-Devlet'e kayıtlı vaziyette. Her an 150 ila 200 bin insan, anlık olarak bizim sistemlerimiz üzerinden e-Devlet hizmeti alıyor" dedi.

Atalay, TÜRKSAT'ın Eskişehir ile birlikte 24 ilde faaliyet gösterdiğini de ekledi.

Tesis özellikleri ve kapanış

TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yıldız, yeni hizmet binasının erişilebilirlik, güvenlik, güvenirlik ve sürdürülebilirlik standartları gözetilerek hazırlandığını; engelli erişimi, otopark, yangın ve emniyet planları ile çevre dostu tasarımlar barındırdığını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay ve Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yıldız, binanın yapımında emeği geçenlere plaket takdim etti. Atalay, kurumun Eskişehir'deki ilk abonesi olan 28 yıllık müşteriye plaket takdim ettikten sonra İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua yapıldı. Törenin sonunda açılış kurdelesi kesildi ve heyet hizmet binasını gezdi.

TÜRKSAT Eskişehir İl Müdürlüğünün, iletişim, yayıncılık ve bilişim hizmetlerini daha etkin, hızlı ve erişilebilir kılmak amacıyla kente kazandırdığı yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete alındı.