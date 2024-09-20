Türkşeker Fabrikalarına 1350 Geçici İşçi Alımı Duyuruldu

Türkşeker'den Geçici İşçi Alımı Duyurusu

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, bu yıl bünyesinde çalıştırmak üzere toplam 1350 geçici işçi alımına gideceğini duyurdu. Alımlar, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Türkşeker'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, işçi alımına dair tüm detayların 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında http://iskur.gov.tr adresinden erişime açılacağı belirtildi.

İhtiyaç Duyulan Branşlar

Açıklamaya göre, alınacak işçiler arasında farklı teknik branşlarda görev alacak olanlar da bulunuyor:

723 mekatronik bakım onarım teknisyeni

383 kimya teknisyeni

98 metal teknolojisi teknisyeni

56 elektrik teknisyeni

50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni

14 bilgisayarlı makine teknisyeni

2 inşaat teknisyeni

23 iş makineleri operatörü

1 tır şoförü

Başvuru yapacak adayların, kendi branşlarına uygun pozisyonlar için belirtilen tarihler içinde gerekli işlemleri tamamlamaları önemle vurgulandı.