TUSAŞ Kahramankazan Tesislerine Terör Saldırısı

TUSAŞ Kahramankazan Tesislerine Yapılan Terör Saldırısı

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından yaralanan vatandaşlar hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Yaralıların Durumu

Bakanlık, saldırıda yaralanan toplam 22 vatandaşımızdan 8'inin taburcu edildiğini, 14 yaralının ise hastanelerde tedavi süreçlerinin devam ettiğini duyurdu. Hastaların Sağlık Durumu Takip Ediliyor

Yetkililer, hastaların sağlık durumunun her aşamada takip edildiğini belirtti. Yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temenni ediliyor.