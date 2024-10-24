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TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Taksi Şoförü Murat Arslan'ın Ailesinin Acısı

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın ailesi, terör olayını kınayarak acılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:37
TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Taksi Şoförü Murat Arslan'ın Ailesinin Acısı

TUSAŞ Saldırısı ve Murat Arslan'ın Acı Kaybı

Kahramankazan’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan’ın yakınları, Anadolu Ajansı’na (AA) duygularını aktardı. Arslan'ın kuzeni Mehmet Çavuş, "Vatan sağ olsun ama bunların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Artık tamamen terörün kökünün kazınmasını istiyoruz." şeklinde ifade etti.

Arslan'ın Kendi İyi İnsan Olduğu Vurgusu

Çavuş, şehit Arslan'ın aileden gelen bir taksici olduğunu belirtti ve ekledi: "Murat, günde 5 vakit namazını kılar, yalnızca insanlara iyilik yapma peşindeydi. Ekmeğinin derdinde, gariban bir insandı." Onun düşmüş olduğu durumu, başka ailelerin yaşamaması gerektiğinin altını çizen Çavuş, terörün tamamen ortadan kaldırılmasını istedi.

Aile Büyüğü Olmanın Getirdiği Acı

Şehit Arslan'ın kayınbiraderi Ramazan Memiş ise olayın kendilerine televizyon aracılığıyla ulaştığını söyledi. "Murat kendi halinde, iyi bir insandı. Aile olarak temiz insanlarız, namazlı ve abdestli insanlarız. Olmasa çok iyiydi ama ne yazık ki böyle bir durumla karşılaştık." dedi. Üzüntüsünü dile getiren Memiş, "Şehitlik güzel bir şey ama arkada üç çocuk var. Ateş düştüğü yeri yakıyor." ifadelerini kullandı.

Taziye için Bayraklar Asıldı

Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın yaşadığı ev ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir taziye çadırı kuruldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Murat Arslan'ın yakınları, AA muhabirine konuştu. Arslan'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Murat Arslan'ın yakınları, AA muhabirine konuştu. Arslan'ın evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, Ankara Büyükşehir Belediyesince taziye çadırı kuruldu.

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