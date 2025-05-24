TUSAŞ'tan 2034 İleriye Dönük Radar Görüşü: 500 Uçak Üretilecek

TUSAŞ İleri Hedeflerini Duyurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2034 yılına kadar gerçekleştirilecek üretim projelerini paylaştı. Demiroğlu, toplamda yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi planlandığını açıkladı. Ayrıca, 350'den fazla GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 ve benzeri platformların da üretileceği belirtildi.

HÜRJET 2027'de Hava Kuvvetlerine Teslim Edilecek

Demiroğlu, HÜRJET'in Türkiye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ilk teslimatının 2027 yılı başında gerçekleştirileceğini duyurdu. Kahramankazan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Demiroğlu, TUSAŞ'ın projelerine yönelik detaylı bilgi verdi.

TUSAŞ'ın Yeni Pazar Hedefleri

Afrika pazarında büyüme planlarını da paylaşan Demiroğlu, Cezayir, Suudi Arabistan, Nijerya ve Brezilya gibi ülkelerde ofis açma çalışmaları yürüttüklerini açıkladı. 2024 cirosunu 3 milyar dolar olarak hedeflediklerini ve bu yıl 4,3 milyar dolarlık bir ciro beklediklerini ifade etti.

HÜRKUŞ Siparişleri ve İspanya ile Anlaşmalar

HÜRKUŞ eğitim uçağı için toplam 55 sipariş alındığına değinen Demiroğlu, bu yıl içinde 10 siparişin teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, İspanyol firmalarla yapılan anlaşmanın HÜRJET için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

KAAN Projesinde İlerleme

Demiroğlu, KAAN projesinin iki uçağının üretiminin devam ettiğini, 2025 sonu veya 2026 başında ikinci prototipin havalanacağını söyledi. Proje kapsamında 2028 veya 2029'da ilk teslimatın yapılması planlanıyor.

Yerli Motor ve İnsansız Uçak Gelişmeleri

TUSAŞ, yerli motor PD170 ile 40 bin fitte uçmayı başardığını belirten Demiroğlu, NATO için HÜRJET projelerinin ilerlediğini kaydetti. ANKA-3 İHA'nın 2026'da seri üretime geçmesi hedefleniyor.

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