TUSAŞ, Yerli Firmalarla Hava Araçlarını Kanatlandırıyor

Türk havacılık ve savunma sanayiinde öncü olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli hava araçlarının seri üretim sürecinde yerli katkıyı artırmayı hedefliyor. 2034 yılı itibarıyla 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ, 350 GÖKBEY, ATAK ve döner kanat hava aracı üretim planı doğrultusunda, yetkin yerli firmalarla stratejik ortaklık anlaşmaları imzalanıyor.

TTAF Savunma ile Önemli İş Birliği

İmzalanan protokoller arasındaki en dikkat çekici olanlarından biri, TTAF Savunma ile gerçekleştirildi. 2013 yılından bu yana TUSAŞ’ın çeşitli projelerinde kablo gruplama ve panel üretimi alanlarında katkı veren TTAF Savunma, bu yeni iş birliği ile mevcut ortaklığını stratejik bir ortaklık seviyesine taşıyacak.

TTAF Savunma, Türkiye’nin hava araçları projelerinde kablo gruplama ve elektromekanik tasarım konularında TUSAŞ ile iş birliği yaparak, yüksek kaliteli hizmet sunma konusunda kendini kanıtlamış bir şirket. TUSAŞ’ın T129 ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ eğitim uçağı gibi projelerde başarıyla faaliyet gösteren TTAF Savunma, sektörde önemli bir yer edinmiştir.

Problemleri Çözen Kalite Kontrol Süreçleri

TTAF Savunma, tasarım aşamasından itibaren projelere dahil olmanın yanı sıra, yüksek voltaj ve izolasyon direnci testleri gibi kritik kalite kontrol süreçlerini tüm ürünlerinde uygulayarak endüstri standartlarının üzerinde bir performans sergiliyor.

Ürün çeşitliliği ile dikkat çeken TTAF Savunma, zırhlı araçlar, mayına karşı korumalı araçlar ve İHA gibi birçok alanda kablo ve elektromekanik çözümler sunarak Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yeni Ortaklık ile Hedefler Genişliyor

İki şirket arasında yapılan bu stratejik iş birliği, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli üretimi güçlendirmekte önemli bir adım oluşturuyor. TTAF Savunma’nın kablo gruplama konusundaki uzmanlığı, TUSAŞ’ın üretim süreçlerini hızlandırarak maliyet etkinliğini artırma, dışa bağımlılığı azaltma amacına katkı sağlayacak.

Ergün İşgör'den Açıklamalar

TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör, protokol ile ilgili yaptığı açıklamada, "TUSAŞ ile olan iş birliğimizi stratejik partnerlik seviyesine çıkarmak bizim için bir dönüm noktası. Savunma sanayisindeki katkılarımızı artırarak yerli ve milli üretimi pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu yeni ortaklık, TTAF Savunma’nın yalnızca bir tedarikçi olmaktan öte, TUSAş’ın uzun vadeli projelerine daha aktif bir şekilde katkı sağlamasını ve Türkiye’nin savunma sanayisinin yerlilik oranını yükseltmesini mümkün kılacaktır.

Türk havacılık ve savunma sanayisinin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ, 350'den fazla GÖKBEY, ATAK ve döner kanat hava aracı üretme planı doğrultusunda, alanında yetkinlikleriyle öne çıkan yerli firmalarla stratejik partnerlik protokolleri imzaladı. İki şirket arasında imzalanan stratejik partnerlik protokolü, Türk savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin güçlendirilmesi yolundaki önemli adımlardan birini oluşturuyor. Bu ortaklık, TTAF Savunma’nın mevcut yetkinliklerini TUSAŞ’ın ileri teknoloji projelerine daha derinlemesine entegre etmesini sağlayacak. Özellikle Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET, Gökbey ile diğer insanlı ve insansız hava aracı projelerinde TTAF Savunma’nın kablo gruplama ve elektromekanik sistemlerdeki uzmanlığı, TUSAŞ’ın üretim süreçlerini hızlandıracak ve maliyet etkinliğini artıracak.

Türk havacılık ve savunma sanayisinin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ, 350'den fazla GÖKBEY, ATAK ve döner kanat hava aracı üretme planı doğrultusunda, alanında yetkinlikleriyle öne çıkan yerli firmalarla stratejik partnerlik protokolleri imzaladı. İki şirket arasında imzalanan stratejik partnerlik protokolü, Türk savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin güçlendirilmesi yolundaki önemli adımlardan birini oluşturuyor. Bu ortaklık, TTAF Savunma’nın mevcut yetkinliklerini TUSAŞ’ın ileri teknoloji projelerine daha derinlemesine entegre etmesini sağlayacak. Özellikle Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET, Gökbey ile diğer insanlı ve insansız hava aracı projelerinde TTAF Savunma’nın kablo gruplama ve elektromekanik sistemlerdeki uzmanlığı, TUSAŞ’ın üretim süreçlerini hızlandıracak ve maliyet etkinliğini artıracak.