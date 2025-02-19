TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Savcılıkta İfade Verdi

TÜSİAD Başkanı Turan’ın Savcılıkta İfade Verme Süreci Başladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin olarak savcılıkta ifade vermeye başladı. Turan, 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları kapsamında hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade veriyor.

Soruşturma Süreci ve Belirtiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Şubat tarihinde TÜSİAD'ın genel kurulunda yaptığı konuşmada, yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Turan hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, Turan’ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu belirterek bu yönde bir resen soruşturma sürecine girdi.

Aynı soruşturma kapsamında Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras da ifadelerinin alınması için savcılıkta hazır bulundu. Aras’ın savcılıkta yaklaşık 3 saat süren ifade verme işlemi tamamlanmıştı. Turan'ın ifadeleri de tamamlandıktan sonra, savcılığın iki şüpheli hakkında değerlendirme yapması bekleniyor.

İstanbul Emniyeti’nin Rolü

Önceki günlerde, Turan ve Aras’ın, aynı suçlamalardan dolayı savcılığa ifade vermeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından talimat verilmişti. Bu doğrultuda, her iki isim de ifadelerini vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne götürülmüşlerdi.