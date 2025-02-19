TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Savcılıkta İfade Verdi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ifadelerinin alınması için savcılığa çıkarken yargıyı etkileme iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:47
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan Savcılıkta İfade Verdi

TÜSİAD Başkanı Turan’ın Savcılıkta İfade Verme Süreci Başladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin olarak savcılıkta ifade vermeye başladı. Turan, 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları kapsamında hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade veriyor.

Soruşturma Süreci ve Belirtiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Şubat tarihinde TÜSİAD'ın genel kurulunda yaptığı konuşmada, yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Turan hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, Turan’ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu belirterek bu yönde bir resen soruşturma sürecine girdi.

Aynı soruşturma kapsamında Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras da ifadelerinin alınması için savcılıkta hazır bulundu. Aras’ın savcılıkta yaklaşık 3 saat süren ifade verme işlemi tamamlanmıştı. Turan'ın ifadeleri de tamamlandıktan sonra, savcılığın iki şüpheli hakkında değerlendirme yapması bekleniyor.

İstanbul Emniyeti’nin Rolü

Önceki günlerde, Turan ve Aras’ın, aynı suçlamalardan dolayı savcılığa ifade vermeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından talimat verilmişti. Bu doğrultuda, her iki isim de ifadelerini vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne götürülmüşlerdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Musul'a 250 Bin Fidanla Destek Verdi!
2
Trump Yönetimi, 8 Latin Amerika Kartelini 'Yabancı Terör Örgütü' Olarak Tanıdı
3
İtalya, Gazze'de Ateşkesin Sürekliliğini Vurguladı
4
Ankara'da Kar Yağışı Sürücüleri Mahsur Bıraktı
5
Fethiye'de Pansiyonlarda Düzensiz Göçmen Denetimi: 19 Yakalandı
6
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
7
TBMM'de Sanayi ve Ticaret Düzenlemeleri Üzerine Tartışmalar Gündeme Geldi

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar