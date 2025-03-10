TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yönelik İddianame Kabul Edildi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik iddianame kabul edildi. İlk duruşma 20 Mayıs'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:56
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yönelik İddianame Kabul Edildi

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianame, sanıkların dernek genel kurulundaki konuşmalarında yer alan ifadeleri nedeniyle açıklanan zincirleme basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 5 yıl 6 ay 15 güne kadar hapis cezası istemini içeriyor.

Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak ilk duruşmanın 20 Mayıs'ta yapılmasına hükmetti.

İddianamede yer alan bilgilere göre, 13 Şubat’ta gerçekleştirilen dernek genel kurulunda Üye Aras ve Turan, Türkiye genelindeki hukuki güvenlik sorunlarını, vatandaşların güven problemlerini ve hukuksuz tutuklama işlemlerini dile getirdi. Bu ifadelerinin kamu barışını bozma riski taşıdığı vurgulandı.

Sanıkların, içerdiklerini bilmedikleri siyasi, hukuki ve idari konularda yanıltıcı bilgiler yaydığı tespit edildi. Aras'ın konuşması, TÜSİAD’ın internet sitesi üzerinden hem görüntülü hem de yazılı olarak yayımlandı.

İddianamede, sanıkların konuşmalarının ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı üzerinde etkili olabileceği ifade edilirken, manipülasyon amacıyla gerçeğe aykırı bilgilerin yayıldığı bildirildi. Turan ve Aras’ın “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlaması ile ilgili ayrı bir soruşturma da devam ediyor.

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