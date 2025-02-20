TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras Hakkında Adli Kontrol Talebi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:01
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras Hakkında Adli Kontrol Talebi

TÜSİAD Yönetim Kurulu ve YİK Başkanı İçin Adli Kontrol Talebi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalardaki ifadeleri nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla adli kontrol talebi kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma Gelişmeleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yapılan konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadelerin kullanıldığı iddialarını araştırmak üzere bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Turan ve Aras'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Her iki isim hakkında, yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Neden Soruşturma Başlatıldı?

Başsavcılık, Turan'ın dernek genel kurulundaki konuşmasında bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin eden ifadeler kullandığını tespit etti. Bu ifadelerin gerçeğe aykırı olduğunu ve kamu barışını bozma potansiyeli taşıdığını belirten başsavcılık, Turan hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Aynı suçlardan soruşturma açılan YİK Başkanı Aras ile birlikte Turan’ın ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verilmişti. Bu süreç sonucunda, her iki isim de ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesine götürüldü.

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