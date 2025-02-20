TÜSİAD Yöneticilerine Savcılıktan Ceza Soruşturması

TÜSİAD yöneticileri hakkında savcılık, yargıya etki teşebbüsü ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 01:01
TÜSİAD Yöneticilerine Savcılıktan Ceza Soruşturması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma gündeme geldi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine ulaşan sevk yazısında, Turan ve Aras'ın, 13 Şubat tarihindeki TÜSİAD Genel Kurulunda yaptıkları konuşmaların incelendiği belirtildi. Konuşmalarında, yalnızca basın yoluyla edindikleri bilgilere dayanarak, içeriğini bilmedikleri olaylar hakkında yargıyı etkileme niteliğinde beyanlarda bulundukları öne sürüldü.

Savcılığın değerlendirmesine göre, şüphelilerin; Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgiler yayarak, halk arasında korku ve panik yaratmayı hedefledikleri ifade edildi. Bu eylemlerin, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, Turan ve Aras'ın üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli delillerin bulunduğu vurgulanarak, her iki isim için de yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbirinin uygulanması talep edildi.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Turan'ın konuşmasında bazı kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin etme çabasında bulunduğu gerekçesiyle, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından resen soruşturma açmıştı. Geçtiğimiz günlerde aynı suçlamalarla yine soruşturma açılan YİK Başkanı Aras ile Orhan Turan'ın ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Sonrasında, Turan ve Aras İstanbul Adliyesi'ne götürülerek ifadeleri alınmak üzere hazırlandı.

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