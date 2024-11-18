Tusk: Putin'i Telefon Görüşmeleriyle Durduramazsınız

Polonya Başbakanı Tusk, Putin'in Durumu Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna'daki savaşa dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Tusk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "telefon görüşmeleriyle durdurulamayacağını" ifade ederek, savaşın seyrinin sadece askeri bir mesele değil, geleceğin şekillenmesi açısından da belirleyici olduğunu vurguladı.

Hedef: Savaşın Sonlandirilmasi

Tusk, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Kimse (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i telefon görüşmeleriyle durduramaz. Bu savaştaki en büyük saldırılardan biri olan dün geceki saldırı, telefon diplomasisinin, tüm Batı'nın Ukrayna'ya verdiği gerçek desteğin yerini alamayacağını kanıtladı. Önümüzdeki haftalar sadece savaşın kendisi için değil, geleceğimiz için de belirleyici olacaktır," dedi.

Rusya'nın Saldırıları Arttı

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları ile yoğun saldırılar düzenlediklerini bildirmişti. Bu gelişmeler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından da doğrulanarak, Rus ordusunun birçok şehre karşı en yoğun hava saldırılarından birini başlattığı bildirildi.

Putin ve Scholz'un Telefon Görüşmesi

Hatırlanacağı üzere, Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 15 Kasım'da, Aralık 2022'den itibaren ilk kez telefon görüşmesi yapmıştı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, bu görüşmenin Almanya tarafının talebi üzerine düzenlendiği belirtilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.