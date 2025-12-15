DOLAR
TÜYAP'ta GETEM ve 'Ustalara Saygı: Güler Ertan' Büyükçekmece Standında İlgi Topladı

Büyükçekmece Belediyesi, 42. TÜYAP Kitap Fuarı'nda GETEM sesli kitap projesini ve 'Ustalara Saygı: Güler Ertan' anma köşesini tanıttı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:32
Büyükçekmece Belediyesi, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında belediye standı, 21 Aralık'a kadar kitapseverlerle buluşuyor.

Stand ve GETEM Tanıtımı

Standın en dikkat çeken bölümlerinden biri, 'Ustalara Saygı: Güler Ertan' anma köşesi oldu. Ayrıca görme engelliler için hayata geçirilen sesli kitap projesi GETEM ziyaretçilere tanıtıldı. Standı ziyaret edenler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyeleri Murat Erçağ, Alev Orak ve Prof. Güler Ertan yer aldı. Ayrıca dağcı-yazar-fotoğrafçı Nasuh Mahruki, GETEM projesi çerçevesinde görme engelliler için özel kayıt verdi.

Koro Performansı

Fuar programı kapsamında, koro şefi Çiğdem Güven yönetiminde Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Çocuk Korosu sahne aldı. Koro, başta "Ey Özgürlük" olmak üzere seslendirdiği eserlerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı ve büyük alkış topladı.

Yazar Buluşmaları

Büyükçekmece Belediyesi, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı boyunca zengin bir Yazar Buluşmaları programı düzenliyor. Programa katılacak yazarlar ve tarihleri şöyle: Sacide Bolcan (15 Aralık Pazartesi), Yalvaç Ural (16 Aralık Salı), Birsen Ekim Özen (17 Aralık Çarşamba), Nilgün Ilgaz (18 Aralık Perşembe), Sinan Meydan (19 Aralık Cuma). Kitapseverler bu buluşmalarda yazarlarla bir araya geliyor.

