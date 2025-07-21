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Tuz Gölü'nde Yaralı Eşek Tedavi Altına Alındı

Aksaray'da Tuz Gölü kıyısında yaralı halde bulunan eşek, tedavi için Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 22:42
Tuz Gölü'nde Yaralı Eşek Tedavi Altına Alındı

Aksaray'da Yaralı Eşek Kurtarıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Tuz Gölü kıyısında ayağı kırık halde bulunan bir eşek, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı.

Yerel halk, yaralı eşeği fark ederek hemen ilçe belediye ekiplerine ihbarda bulundu. Uzman Veteriner Hekim Mehmet Eroğlu, olay yerine gelerek eşeğin durumunu inceledi ve ayağının kırık olduğunu tespit etti.

Veteriner Eroğlu, "Bir an önce tedavisine başladık. Barınakta röntgeni çekilecek, tüm tedavisi tarafımca yapılacak. Umarım en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde yürümesini göreceğiz." diyerek eşeğin acil bir bakıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Tuz Gölü'nü ziyarete gelen Fevzi Altan ise, eşeğin kendilerini görünce zorlanarak ayağa kalktığını ve topallayarak ilerlediğini görünce hemen yetkililere haber verdiğini söyledi.

Aksaray'da ayağı kırık halde bulunan eşek, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve...

Aksaray'da ayağı kırık halde bulunan eşek, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da ayağı kırık halde bulunan eşek, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve...

Aksaray'da ayağı kırık halde bulunan eşek, Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kaldırıldı.

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