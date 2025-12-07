Tuzla Akfırat’ta Operasyon: 1 milyon 146 bin TL Ceza, 46 Araç Trafikten Men

Tuzla Akfırat’ta Usulsüz Buluşmalara Operasyon: 1 milyon 146 bin TL Ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Akfırat’ta her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Bölgeden gelen drift ve yüksek ses şikayetleri üzerine bölge ablukaya alınırken, çok sayıda araca işlem yapıldı.

Denetim ayrıntıları

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 84 motosiklet ve araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 238 adet idari işlem uygulandı.

Bu kapsamda toplam 1 milyon 146 bin TL idari para cezası kesildi.

Sonuçlar ve teknik kontroller

Uygulama sırasında çeşitli kural ihlalleri ve teknik yetersizlikler nedeniyle 46 araç trafikten men edildi. Ekiplerin hız, plaka, egzoz, güvenlik ekipmanı ve sürüş güvenliği konularında yoğun kontrol yaptığı aktarıldı.

Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

