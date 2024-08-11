Tuzla'da Göçük Faciası: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Tuzla'daki İnşaat Göçüğünde İki İşçi Yaşamını Yitirdi

Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'nde bir inşaat sahasında gerçekleşen göçük sonucu iki işçi hayatını kaybetti. Akbaşak Sokak'ta özel bir firmanın yürüttüğü kazı çalışmaları esnasında meydana gelen bu talihsiz olayda, çevre mühendisi Cengiz Ö. ve işçi Salih İ. toprak altında kalarak can verdiler.

Olay Yerine Müdürlüğe Ekipleri Sevk Edildi

Olayın ardından itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) derhal bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği kurtarma çalışmalarının sonucu olarak işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, sağlık ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bir açıklamada, göçüğün sivil bir inşaat sahasında meydana geldiği ve söz konusu alanın müstakil bir evin altyapı inşaatı esnasında bir heyelan oluşması sonucu olduğunu belirtildi. Ayrıca, İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından da olayla ilgili bilgi verildi.

İSKİ'den Göçük Açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), olayın kendileri ile hiçbir ilgisi bulunmadığını açıklayarak, “Göçük sırasında bir villa inşaatı alanında, site içi kanalizasyon bağlantı çalışmaları yapılırken bu olay meydana gelmiştir.” ifadesinde bulundu. İSKİ yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Başsavcılıktan Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, göçükle ilgili resen bir soruşturma başlattı. Bu çerçevede gerekli yasal süreçlerin yürütülmesine başlanacağı belirtildi.