Tuzla'da karbondioksit tüpü patlaması: 1 işçi öldü, 4 yaralı

Tuzla'da karbondioksit tüpü patlaması: 1 işçi hayatını kaybetti, 4 yaralandı

Torlak Tersanesi'nde bakım çalışması sırasında meydana geldi

Tuzla tersaneler bölgesinde, Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak'ta faaliyet gösteren Torlak Tersanesi'nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. İstanbul Valiliği açıklamasında yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olay, saat 14.00 sıralarında gerçekleşti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı, incelemelerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

