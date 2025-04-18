Tuzla'da Park Halindeki Cipte Çıkan Yangın 5 Araca Sıçradı

Tuzla'da, park halindeki bir cipte meydana gelen yangın, 5 aracın büyük çapta hasar görmesine neden oldu. Olay, Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'taki bir iş yerinin önündeki otoparkta gerçekleşti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle cipte başlayan yangın, hızla büyüyerek çevredeki 4 araç ile bir karavana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrasında araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, polis olay yerinde kundaklama şüphesiyle incelemelere başladı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni üzerinde çalışmalara devam ederken, çevredeki güvenlik kameralarının incelemesi de yapılacak.

Tuzla'da, park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü. Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı.

Tuzla'da, park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü. Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı.