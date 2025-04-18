DOLAR
37,97 -0,22%
EURO
43,18 -0,25%
ALTIN
4.068,77 -0,25%
BITCOIN
3.224.770,33 0,21%

Tuzla'da Park Halindeki Cipte Çıkan Yangın 5 Araca Sıçradı

Tuzla'da bir cipte çıkan yangın, 4 araca ve bir karavana sıçradı. Polisi kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 00:20
Tuzla'da Park Halindeki Cipte Çıkan Yangın 5 Araca Sıçradı

Tuzla'da, park halindeki bir cipte meydana gelen yangın, 5 aracın büyük çapta hasar görmesine neden oldu. Olay, Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'taki bir iş yerinin önündeki otoparkta gerçekleşti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle cipte başlayan yangın, hızla büyüyerek çevredeki 4 araç ile bir karavana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrasında araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, polis olay yerinde kundaklama şüphesiyle incelemelere başladı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni üzerinde çalışmalara devam ederken, çevredeki güvenlik kameralarının incelemesi de yapılacak.

Tuzla'da, park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü. Olay yeri...

Tuzla'da, park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü. Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı.

Tuzla'da, park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü. Olay yeri...

Tuzla'da, park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü. Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Genel Başkanı Özel: İBB İhalelerinde Ekrem İmamoğlu'nun İmzası Yok
2
Türk-BAE İlişkileri Gelişiyor: Göktaş ve Al Nahyan Görüştü
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi
4
Ağrı'da İhtiyaç Sahibi 600 Aileye Günlük Sıcak Yemek Desteği
5
TÜİK'ten Emekli Maaşları Hesaplama İddialarına Cevap
6
KDK, Engelli Başvurularını Hızlandırmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
7
Hatay'da 2 Günlük Sessizlik, 66 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor