Tuzla'da tersanede iskele çöktü: 2 işçi yaralandı

Tuzla'da bir tersanede sancak tarafındaki inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı; yaralılar Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:28
Tuzla Dershaneler Caddesi — 13.30

Tuzla'da gemi inşası yapılan bir tersanede, yapımı devam eden bir geminin sancak tarafında bulunan inşaat iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay, 13.30 sıralarında meydana geldi.

Çökme sonucu 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık ekipleri tarafından teslim alınarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Tersane sahasında polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri bölgede olası tehlikelere karşı kontrol gerçekleştirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

