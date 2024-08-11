Tuzla'daki İş Kazası İçin Müfettiş Görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen iş kazası sonucunda iki işçi hayatını kaybetti. Bu durum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Müfettiş Görevlendirmesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kazayla ilgili detaylı bir inceleme için müfettişlerin görevlendirildiği belirtildi. İfade ve Önlemler

Açıklamada, "Tuzla'da bir şantiye alanında yaşanan iş kazası nedeniyle iki işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi. Olayın detayları ve alınacak önlemler, araştırma tamamlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacak.