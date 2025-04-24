Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde Patlama: 5 Yaralı

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde Patlama Oluştu

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde dün alarm zillerini çaldıran bir olay yaşandı. Bölgede bulunan katı atık depolama tankında meydana gelen patlama sonucu, beş kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olay anında tankın duvarının çökmesiyle ciddi bir zarar meydana geldi.

Acil Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Olayın hemen ardından bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin patlama alanındaki çalışmaları devam ediyor.

Güvenlik Kamerası Anı Kaydetti

Patlama anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detayları ve patlamanın nedeni üzerine araştırmalar sürdürülüyor.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.