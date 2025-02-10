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Tuzla Öğretmen Akademileri Tanıtıldı: Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Tuzla'da öğretmenlerin gelişimi için hayata geçirilen akademiler tanıtıldı. Eğitim süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 19:25
Tuzla Öğretmen Akademileri Tanıtıldı: Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Tuzla Öğretmen Akademileri Tanıtıldı

Tuzla, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini en üst seviyeye taşımak amacıyla düzenlenen öğretmen akademileri ile eğitim dünyasında yeni bir döneme adım atıyor. Tanıtım programı Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Tanıtım Programına Önemli İsimler Katıldı

Programa Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç ve projenin paydaşlarından Faydasıçok Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selcen Faydasıçok ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Değişim ve Dönüşüm Vurgusu

Programda konuşan Tuzla Kaymakamı Güney, eğitimde değişim ve dönüşümün önemini vurguladı. Öğretmenlerin yükünün farkında olduklarını belirten Güney, "Bu projeden beklediğim, arzu ettiğim şey, öğretmenlerimizin mutlu olması lazım. Eğer bu projeyle öğretmenlerin mutluluğuna ve motivasyonuna bir parça katkı sağlayabilirsek, ne mutlu bize," dedi.

Eğitimin Kapsamı ve Amaçları

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Cumhuriyetin 101. yılına özel düzenlenen programlarda, eğitim alanında 9 farklı başlıkla toplam 101 program hedeflediklerini ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimde sadece bilgi aktarımına değil, aynı zamanda bireylerin beceri, sanat, spor ve ahlaki gelişimlerini destekleyen bütüncül bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Öğretmenlere İlham Vermek

Çangır, "Bu akademilerle, öğretmenlerimizin sadece mesleki donanımını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda onları ilham veren liderler haline getirmeyi amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

Öğretmenlerden Müzik Dinletisi

Konuşmaların ardından öğretmenlerden oluşan grup, katılımcılara müzik dinletisi sundu. Bu etkinlik, öğretmenlerin eğitim süreçlerine olan katılımını ve motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini en üst seviyeye taşımak için hayata geçirilen Tuzla...

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini en üst seviyeye taşımak için hayata geçirilen Tuzla Öğretmen Akademileri, düzenlenen programla tanıtıldı. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, programda konuşma yaptı.

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini en üst seviyeye taşımak için hayata geçirilen Tuzla...

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini en üst seviyeye taşımak için hayata geçirilen Tuzla Öğretmen Akademileri, düzenlenen programla tanıtıldı. Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, programda konuşma yaptı.

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