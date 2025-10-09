Tuzla Tersanelerinde Gemi Yan Yattı: 1 İşçi Öldü, Yaralılar Var

Tuzla tersanelerinde gemi yan yattı

Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, yaralananlar var

Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin henüz belirlenemeyen nedenle yan yattığı bildirildi. Olayda, gemide bulunan 1 işçi yaşamını yitirdi, bazı işçiler ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara müdahale ederken, olay yerinde güvenlik ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor ve konuya ilişkin gelişmeler geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek.

