Tuzla Tersanelerinde Gemi Yan Yattı: 1 İşçi Öldü, Yaralılar Var

Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin yan yatması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, bazı işçiler yaralandı; ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 18:15
Tuzla tersanelerinde gemi yan yattı

Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, yaralananlar var

Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin henüz belirlenemeyen nedenle yan yattığı bildirildi. Olayda, gemide bulunan 1 işçi yaşamını yitirdi, bazı işçiler ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre kazanın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara müdahale ederken, olay yerinde güvenlik ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor ve konuya ilişkin gelişmeler geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek.

Tuzla tersaneler bölgesinde geminin yan yatması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Gemideki 1 işçi yaşamını yitirdi, bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

