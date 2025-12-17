DOLAR
Tuzla Tersanesi'nde "Zein 1" Gemi Yangını

Tuzla Tersanesi'nde Panama bandıralı "Zein 1" gemisinde çıkan yangın paniğe neden oldu; itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:40
Tuzla Tersanesi'nde "Zein 1" gemisinde yangın paniği

Olay yeri ve zaman: Tuzla Tersaneler Caddesi, saat 12:15

Tuzla Tersanesi içinde bulunan "Zein 1" adlı gemide, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, saat 12:15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yer alan Kuzey Star firmasına ait, Panama bandıralı "Zein 1" isimli gemide meydana geldi.

İddiaya göre, geminin üst katlarında yapılan kesim sırasında çıkan kıvılcımlar, alt katta bulunan boyaya sıçradı ve yangının başlamasına yol açtı. Geminin 6 katlı ve hayvan yüklü olduğu belirtildi.

İhbarın ardından çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi tersaneye sevk edildi. Ekiplerin gemideki söndürme çalışmaları bölgedeki müdahalelerle birlikte sürüyor.

Gelişmeler hakkında resmi açıklama ve yangının çıkış nedeni yönünde inceleme çalışmaları devam ediyor.

