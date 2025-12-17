DOLAR
Tuzla Tersanesi'nde 'Zein 1' Gemisinde Yangın: İtfaiye Sevk Edildi

Tuzla Tersanesi'nde Panama bandıralı 'Zein 1' gemisinde saat 12:15'te yangın çıktı; itfaiye ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:46
Tuzla Tersanesi'nde 'Zein 1' Gemisinde Yangın: İtfaiye Sevk Edildi

Tuzla Tersanesi'nde 'Zein 1' gemisinde yangın çıktı

Olay ve müdahale

Olay, saat 12:15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde bulunan Kuzey Star firmasına ait Panama bandıralı 'Zein 1' adlı gemide meydana geldi.

İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan yüklü geminin üst katlarında yapılan kesim çalışmaları sırasında oluşan kıvılcımlar, alt katta bulunan boyaya sıçrayarak yangına yol açtı.

Yangın ihbarı üzerine, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi tersaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gemideki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının durumu

Yangının kesin nedeni henüz belirlenmedi; ekipler olay yerinde söndürme ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzla Tersanesi'nde gemi yangını paniğe neden oldu

Tuzla Tersanesi'nde gemi yangını paniğe neden oldu

