Tuzla Tersanesi'nde 'Zein 1' Gemisinde Yangın: İtfaiye Sevk Edildi

Tuzla Tersanesi'nde 'Zein 1' gemisinde yangın çıktı

Olay ve müdahale

Olay, saat 12:15 sıralarında Tuzla Tersaneler Caddesi'nde bulunan Kuzey Star firmasına ait Panama bandıralı 'Zein 1' adlı gemide meydana geldi.

İddiaya göre, 6 katlı ve hayvan yüklü geminin üst katlarında yapılan kesim çalışmaları sırasında oluşan kıvılcımlar, alt katta bulunan boyaya sıçrayarak yangına yol açtı.

Yangın ihbarı üzerine, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi tersaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gemideki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının durumu

Yangının kesin nedeni henüz belirlenmedi; ekipler olay yerinde söndürme ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

