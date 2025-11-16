TVHB Başkanı Eroğlu: Hijyen Eğitimi Eksikliği Gıda Güvenliğini Tehdit Ediyor

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, son gıda zehirlenmeleri sonrası hijyen eğitimi eksikliğinin gıda güvenliği ve halk sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:09
Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, İstanbul başta olmak üzere son günlerde art arda yaşanan gıda kaynaklı zehirlenme vakalarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Eroğlu, olayların gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından taşıdığı riskleri bilimsel veriler ışığında değerlendirdi.

Tek Sağlık yaklaşımıyla müdahale çağrısı

Eroğlu, gıda zehirlenmelerinin aydınlatılması, etkenlerin ve sorumluların tespiti ile benzer olayların tekrarını önlemek için vakaların kurumlararası iş birliğini önceleyen Tek Sağlık yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini vurguladı. Yazılı açıklamada, "Gıda zehirlenmelerinin, kurumlararası iş birliğini önceleyen Tek Sağlık yaklaşımıyla değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

Hijyen bilinci ve eğitim eksikliğine dikkat

Eroğlu, şehir yaşamında yeme-içme hizmetlerinin sektörde ana lokomotif olduğunu belirterek, "Bu alanlarda hijyen bilinci ve eğitimi yeterli olmayan kişilerin çalışması en önemli gıda güvenliği ile halk sağlığı riski haline gelmiştir" dedi. İşletmelerin fiziki altyapısı ve personelin asgari hijyen şartlarını sürdürülebilir şekilde sağlamasının ve hijyen eğitimlerinin ön şart olması gerektiğini kaydetti.

Denetimlerle şartları sağlamayan işletme ve personelin faaliyetlerine ara verilmesi çağrısında bulunan Eroğlu, gıda zehirlenmelerinin sıklıkla bakteriler, virüsler, parazitler, toksinler veya kimyasal kirleticilerle bulaşmış gıdaların tüketilmesi sonucu ortaya çıktığını hatırlattı. Bildiride öne çıkan etkenler arasında Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter, Vibrio, Yersinia, Brucella gibi bakteriler; Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Bacillus cereus toksinleri ile Norovirüs, Rotavirüs, Hepatit A ve E gibi virüsler sayıldı.

Vatandaşlara ve işletmelere somut uyarılar

Eroğlu, uygunsuz saklama, soğuk zincirin kırılması, yetersiz pişirme, ev tipi konservelerin hatalı hazırlanması ve toplu tüketim yerlerinde çapraz kontaminasyonun riski artırdığını belirtti. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanların yüksek risk altında olduğuna dikkat çekti.

Belirtiler arasında şiddetli ve kanlı ishal, yüksek ateş, uzun süren kusma, şiddetli karın krampları, aşırı susuzluk, kas güçsüzlüğü, solunumda zorlanma, çift görme veya konuşma-yutma güçlüğü olduğunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların alabileceği başlıca önlemler şunlardır: hayvansal gıdaların tam olarak pişirilmesi; pişmiş gıdaların oda sıcaklığında en fazla 30 dakika bekletilmesi gerekmektedir; bozulma şüphesi olan gıdaların tüketilmemesi; sokak satıcıları ve yoğun işletmelerde dikkatli olunması; ev tipi konservelerde doğru sterilizasyon ve kapak kontrolü; havası alınmadan açılabilen konservelerin tüketilmemesi; hemen tüketilmeyecek gıdaların uygun koşullarda buzdolabında saklanması; dondurulacak ürünlerin porsiyonlar halinde dondurulması; yemek hazırlama ve tüketiminden önce ve sonra ellerin yıkanması.

Çiftlikten sofraya sorumluluk

Eroğlu, gıda güvenliğinin ancak hayvansal gıdaların üretim aşamasından tüketime kadar sağlıklı ve hijyenik süreçlerden geçmesiyle mümkün olacağını, "çiftlikten sofraya" gıda güvenliğinin tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Gıda sektöründe çalışanlara yönelik hijyen eğitimlerinin önemine dikkat çekti.

Son olarak Eroğlu, görev verilmesi halinde TVHB'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, tedavi görenlere acil şifa diledi.

